Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 529
No es arrogancia, es un deseo normal de compartir, aquí no hay envidiosos, ya no hay ese nivel de conciencia :) Así que escribe más.
No puedo - hoy no hay comercio). Ayer por la tarde el TS hizo unos 100p, lo que es excelente para la noche. Empecé a probarlo más cerca del final de la sesión del día. Hasta ahora todo va como en el gráfico (mostrado arriba).
Primera carrera. Todavía no he corrido durante el día.
Ayer fue un día plano, en general en todos los mercados e instrumentos.
Esto es por las neuronas: el romance y el beneficio.
Esperaremos la dinámica, estimaremos los resultados de la negociación y sólo entonces podremos sacar una conclusión.
Pregunta para los expertos en R.
¿Cómo se puede convertir una matriz con valores absolutos en una matriz de clase softmax?
Es decir, de
0.1136889 0.7622813 0.1190166
0.1131552 0.7641207 0.1194619
0.1142053 0.7635344 0.1197848
para conseguir
0 1 0
0 1 0
0 1 0
Por supuesto que puedo recorrer el bucle y comparar todo, pero me parece que debería haber una función incorporada en R.
Si he cometido un error, por favor corrija la siguiente función
get_softmax <- function(m){
r <- nrow(m);
c <- ncol(m);
rc <- r*c;
mc <- max.col(m, "first"); #номера столбцов с макс. значением
m[(1:rc)] <- 0; # обнулить матрицу
m[(1:r) + r*(mc[1:r]-1)] <- 1; # 1 в столбец с макс. значением
return(m);
}
Se ve así:
donde "a" es una matriz de cualquier dimensión.
En general, su código con bucles no es para lenguajes vectoriales (matriciales) que son R
¿Funcionará para varias clases?
Variantes de 3 clases
0.3 0.4 0.3
no se calculará correctamente.
Si por softmax entonces la columna del medio debe ser 1, por su fórmula todas las columnas = 0
Necesitas tu propio f-fi para 3 clases, otro para 4 y un tercero para 10.
Sería bueno tener una herramienta universal.
Además, debes comparar no con algún valor (0,5 para ti) sino entre ellos en busca del máximo. Con 10 clases el valor máximo puede ser sólo 0,11. Por otro lado, con 10 clases puede tener varias columnas >0,11. Cuál de ellas será la máxima - esta fórmula no le dirá. Tiene que compararlas entre sí.
Supongamos que tenemos una PA más o menos estacionaria y tenemos su descomposición en frecuencia. Pregunta: ¿qué es mejor para el modelo: 1 característica o 5, y por qué?
0,5 es el límite de mi clase conocida.
Si no se conocen los límites de las clases ni el número de éstas, existen otros algoritmos: el aprendizaje sin profesor. Muy famoso: agrupación por vecinos más cercanos.