- MathProbabilityDensityPoisson
- MathCumulativeDistributionPoisson
- MathQuantilePoisson
- MathRandomPoisson
- MathMomentsPoisson
MathProbabilityDensityPoisson
Calcula a função de probabilidade (probability mass function) da distribuição de Poisson com parâmetro lambda para a variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.
|
double MathProbabilityDensityPoisson(
Calcula a função de probabilidade (probability mass function) da distribuição de Poisson com parâmetro lambda para a variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.
|
double MathProbabilityDensityPoisson(
Calcula a função de probabilidade (probability mass function) da distribuição de Poisson com parâmetro lambda para a matriz das variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a dhyper() no R.
|
bool MathProbabilityDensityPoisson(
Calcula a função de probabilidade (probability mass function) da distribuição de Poisson com parâmetro lambda para a matriz das variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false.
|
bool MathProbabilityDensityPoisson(
Parâmetros
x
[in] Valor da variável aleatória.
x[]
[in] Matriz com valores da variável aleatória.
lambda
[in] Parâmetro de distribuição (mean).
log_mode
[in] Sinalizador de cálculo do algoritmo de um valor. Se log_mode=true, retorna o logaritmo natural da função densidade de probabilidade.
error_code
[out] Variável para registro do código de erro.
result[]
[out] Matriz para os valores da função densidade de probabilidade.