DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheStatisticheDistribuzione di PoissonMathProbabilityDensityPoisson 

MathProbabilityDensityPoisson

Calcola il valore della funzione di probabilità di massa della distribuzione di Poisson di parametro lambda per una variabile casuale x. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathProbabilityDensityPoisson(
   const double  x,             // valore della variabile random (integer)
   const double  lambda,        // parametro della distribuzione (media)
   const bool    log_mode,      // calcola il logaritmo del valore, se log_mode=true, allora il logaritmo naturale della densità di probabilità viene calcolato
   int&          error_code     // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Calcola il valore della funzione di probabilità di massa della distribuzione di Poisson di parametro lambda per una variabile casuale x. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathProbabilityDensityPoisson
   const double  x,             // valore della variabile random (integer)
   const double  lambda,        // parametro della distribuzione (media)
   int&          error_code     // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Calcola il valore della funzione di probabilità di massa della distribuzione di Poisson di parametro lambda per una serie di variabili casuali x[ ]. In caso di errore restituisce false. Analogo di dpois() in R.

bool  MathProbabilityDensityPoisson(
   const double& x[],            // array con i valori della variabile random
   const double  lambda,         // parametro della distribuzione (media)
   const bool    log_mode,       // flag per calcolare il logaritmo del valore, se log_mode=true, allora viene calcolato il logaritmo naturale della densità di probabilità 
   double&       result[]        // array per i valori della funzione di densita di probabilità
   );

Calcola il valore della funzione di probabilità di massa della distribuzione di Poisson col parametro lambda per una serie di variabili casuali x[ ]. In caso di errore restituisce false.

bool  MathProbabilityDensityPoisson(
   const double& x[],            // array con i valori della variabile random
   const double  lambda,         // parametro della distribuzione (media)
   double&       result[]        // array per i valori della funzione di densita di probabilità
   );

Parametri

x

[in]  Valore della variabile random.

x[]

[in]  Array con i valori della variabile random.

lambda

[in]  Parametro della distribuzione (media).  

log_mode

[in] Flag per calcolare il logaritmo del valore. Se log_mode=true, allora viene restituito il logaritmo naturale della densità di probabilità.

error_code

[out] variabile per memorizzare il codice di errore.

result[]

[out] Array per i valori della funzione di densità di probabilità.