Рассчитывает значение функции вероятности (probability mass function) распределения Пуассона с параметром lambda для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.
double MathProbabilityDensityPoisson(
double MathProbabilityDensityPoisson(
Рассчитывает значение функции вероятности (probability mass function) распределения Пуассона с параметром lambda для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог dhyper() в R.
bool MathProbabilityDensityPoisson(
bool MathProbabilityDensityPoisson(
Параметры
x
[in] Значение случайной величины.
x[]
[in] Массив со значениями случайной величины.
lambda
[in] Параметр распределения (mean).
log_mode
[in] Флаг расчета логарифма значения. Если log_mode=true, то возвращается натуральный логарифм плотности вероятности.
error_code
[out] Переменная для записи кода ошибки.
result[]
[out] Массив для значений функции плотности вероятности.