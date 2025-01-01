- MathProbabilityDensityPoisson
Bir rassal x değişkeni için lambda parametresine göre, Poisson dağılımının olasılık kütle fonksiyonunun değerini hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
|
double MathProbabilityDensityPoisson(
|
|
bool MathProbabilityDensityPoisson(
|
Parametreler
x
[in] Rassal değişkenin değeri.
x[]
[in] Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.
lambda
[in] Dağılım parametresi (ortalama).
log_mode
[in] Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise, olasılık yoğunluk fonksiyonunun doğal logaritması hesaplanır.
error_code
[out] Hata kodu değişkeni.
result[]
[out] Olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerleri için kullanılacak dizi.