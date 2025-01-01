MathProbabilityDensityPoisson

Calcule la valeur de la fonction de masse de probabilité de la distribution de Poisson avec le paramètre lambda pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathProbabilityDensityPoisson(

const double x,

const double lambda,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Calcule la valeur de la fonction de masse de probabilité de la distribution de Poisson avec le paramètre lambda pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathProbabilityDensityPoisson(

const double x,

const double lambda,

int& error_code

);

Calcule la valeur de la fonction de masse de probabilité de la distribution de Poisson avec le paramètre lambda pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à dpois() dans R.

bool MathProbabilityDensityPoisson(

const double& x[],

const double lambda,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Calcule la valeur de la fonction de masse de probabilité de la distribution de Poisson avec le paramètre lambda pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false.

bool MathProbabilityDensityPoisson(

const double& x[],

const double lambda,

double& result[]

);

Paramètres

x

[in] Valeur de la variable aléatoire.

x[]

[in] Tableau des valeurs de la variable aléatoire.

lambda

[in] Paramètre de la distribution (moyenne).

log_mode

[in] Flag pour calculer le logarithme de la valeur. Si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la densité de probabilité est calculé.

error_code

[out] Variable pour stocker le code d'erreur.

result[]

[out] Tableau de valeurs de la fonction de densité de probabilité.