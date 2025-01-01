DocumentationSections
MathProbabilityDensityPoisson

Calcule la valeur de la fonction de masse de probabilité de la distribution de Poisson avec le paramètre lambda pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double  MathProbabilityDensityPoisson(
   const double  x,             // valeur de la varialbe aléatoire (integer)
   const double  lambda,        // paramètre de la distribution (moyenne)
   const bool    log_mode,       // calcule le logarithme de la valeur, si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la densité de probabilité est calculé
   int&          error_code     // variable stockant le code d'erreur
   );

Calcule la valeur de la fonction de masse de probabilité de la distribution de Poisson avec le paramètre lambda pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double  MathProbabilityDensityPoisson
   const double  x,             // valeur de la varialbe aléatoire (integer)
   const double  lambda,        // paramètre de la distribution (moyenne)
   int&          error_code     // variable stockant le code d'erreur
   );

Calcule la valeur de la fonction de masse de probabilité de la distribution de Poisson avec le paramètre lambda pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à dpois() dans R.

bool  MathProbabilityDensityPoisson(
   const double& x[],            // tableau de valeurs de la variable aléatoire
   const double  lambda,         // paramètre de la distribution (moyenne)
   const bool    log_mode,       // flag pour calculer le logarithme de la valeur, si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la densité de probabilité est calculé
   double&       result[]        // tableau de valeurs de la fonction de densité de probabilité
   );

Calcule la valeur de la fonction de masse de probabilité de la distribution de Poisson avec le paramètre lambda pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false.

bool  MathProbabilityDensityPoisson(
   const double& x[],            // tableau de valeurs de la variable aléatoire
   const double  lambda,         // paramètre de la distribution (moyenne)
   double&       result[]        // tableau de valeurs de la fonction de densité de probabilité
   );

Paramètres

x

[in]  Valeur de la variable aléatoire.

x[]

[in]  Tableau des valeurs de la variable aléatoire.

lambda

[in]  Paramètre de la distribution (moyenne).  

log_mode

[in]  Flag pour calculer le logarithme de la valeur. Si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la densité de probabilité est calculé.

error_code

[out]  Variable pour stocker le code d'erreur.

result[]

[out]  Tableau de valeurs de la fonction de densité de probabilité.