MathProbabilityDensityPoisson

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsfunktion (probability mass function) der Poisson-Verteilung mit dem Parameter lambda für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double MathProbabilityDensityPoisson(

const double x,

const double lambda,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsfunktion (probability mass function) der Poisson-Verteilung mit dem Parameter lambda für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double MathProbabilityDensityPoisson(

const double x,

const double lambda,

int& error_code

);

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Poisson-Verteilung mit dem Parameter lambda für das Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu dhyper() in R.

bool MathProbabilityDensityPoisson(

const double& x[],

const double lambda,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsfunktion (probability mass function) der Poisson-Verteilung mit dem Parameter lambda für das Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false.

bool MathProbabilityDensityPoisson(

const double& x[],

const double lambda,

double& result[]

);

Parameter

x

[in] Wert der Zufallsvariablen.

x[]

[in] Array mit den Werten der Zufallsvariablen.

lambda

[in] Parameter der Verteilung (mean).

log_mode

[in] Flag der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte berechnet.

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

result[]

[out] Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion.