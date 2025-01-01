MathMomentsNoncentralBeta

Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution bêta non centrale avec les paramètres a et b.

double MathMomentsNoncentralBeta(

const double a,

const double b,

const double lambda,

double& mean,

double& variance,

double& skewness,

double& kurtosis,

int& error_code

);

Paramètres

a

[in] Le premier paramètre de la distribution beta (shape1).

b

[in] Le deuxième paramètre de la distribution beta (shape2).

lambda

[in] Paramètre de noncentralité

mean

[out] Variable pour récupérer la valeur moyenne.

variance

[out] Variable pour récupérer la variance.

skewness

[out] Variable pour récuperer le coefficient de dissymétrie (skewness en anglais).

kurtosis

[out] Variable pour récupérer le kurtosis.

error_code

[out] Variable pour récupérer le code d'erreur.

Valeur de Retour

Retourne true si le calcul des moments a été réalisé avec succès, sinon false.