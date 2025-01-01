- MathProbabilityDensityNoncentralBeta
Calcola i valori numerici teorici dei primi 4 momenti della distribuzione beta non centrale con i parametri A, B e lambda.
double MathMomentsNoncentralBeta(
Parametri
a
[in] Il primo parametro della distribuzione beta (shape1).
b
[in] Il secondo parametro della distribuzione beta (shape2).
lambda
[in] Parametro noncentralità
mean
[out] Variabile per ottenere il valore medio.
variance
[out] variabile per ottenere la varianza.
skewness
[out] variabile per ottenere l' asimmetria.
kurtosis
[out] Variabile per ottenere la curtosi.
error_code
[out] Variabile per ottenere il codice di errore.
Valore di ritorno
Restituisce true se il calcolo dei momenti ha avuto successo, altrimenti false.