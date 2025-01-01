MathCumulativeDistributionExponential

Calcula la función exponencial de la probabilidad con el parámetro mu para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionExponential(

const double x,

const double mu,

const double tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Calcula la función exponencial de la probabilidad con el parámetro mu para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionExponential(

const double x,

const double mu,

int& error_code

);

Calcula la función exponencial de la probabilidad con el parámetro mu para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de pexp() en R.

bool MathCumulativeDistributionExponential(

const double& x[],

const double mu,

const double tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Calcula la función exponencial de la probabilidad con el parámetro mu para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.

bool MathCumulativeDistributionExponential(

const double& x[],

const double mu,

double& result[]

);

Parámetros

x

[in] Valor de la magnitud aleatoria.

x[]

[in] Matriz con los valores de la magnitud aleatoria.

mu

[in] Parámetro de distribución (esperanza matemática).

tail

[in] Bandera de cálculo. Si true, entonces se calcula la probabilidad de que la magnitud aleatoria no supere x.

log_mode

[in] Bandera para calcular el logaritmo del valor. Si log_mode=true, se retorna el logaritmo natural de probabilidad.

error_code

[out] Variable para anotar el código de error.

result[]

[out] Matriz para los valores de la función de probabilidad.