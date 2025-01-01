- MathProbabilityDensityExponential
- MathCumulativeDistributionExponential
- MathQuantileExponential
- MathRandomExponential
- MathMomentsExponential
MathCumulativeDistributionExponential
Calcula la función exponencial de la probabilidad con el parámetro mu para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.
|
double MathCumulativeDistributionExponential(
Calcula la función exponencial de la probabilidad con el parámetro mu para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.
|
double MathCumulativeDistributionExponential(
Calcula la función exponencial de la probabilidad con el parámetro mu para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de pexp() en R.
|
bool MathCumulativeDistributionExponential(
Calcula la función exponencial de la probabilidad con el parámetro mu para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.
|
bool MathCumulativeDistributionExponential(
Parámetros
x
[in] Valor de la magnitud aleatoria.
x[]
[in] Matriz con los valores de la magnitud aleatoria.
mu
[in] Parámetro de distribución (esperanza matemática).
tail
[in] Bandera de cálculo. Si true, entonces se calcula la probabilidad de que la magnitud aleatoria no supere x.
log_mode
[in] Bandera para calcular el logaritmo del valor. Si log_mode=true, se retorna el logaritmo natural de probabilidad.
error_code
[out] Variable para anotar el código de error.
result[]
[out] Matriz para los valores de la función de probabilidad.