DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasEstadísticaDistribución exponencialMathQuantileExponential 

MathQuantileExponential

Calcula el valor de la función inversa de la distribución exponencial de probabilidad con el parámetro mu para la probabilidad probability. En caso de error, retorna NaN.

double  MathQuantileExponential(
   const double  probability,    // valor de la probabilidad de aparición de una magnitud aleatoria
   const double  mu,             // parámetro de distribución (esperanza matemática)
   const bool    tail,           // bandera para calcular, si lower_tail=false, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad 1.0-probability
   const bool    log_mode,       // bandera para calcular, si log_mode=true, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad Exp(probability)
   int&          error_code      // variable para anotar el código de error
   );

Calcula el valor de la función inversa de la distribución exponencial de probabilidad con el parámetro mu para la probabilidad probability. En caso de error, retorna NaN.

double  MathQuantileExponential(
   const double  probability,    // valor de la probabilidad de aparición de una magnitud aleatoria
   const double  mu,             // parámetro de distribución (esperanza matemática)
   int&          error_code      // variable para anotar el código de error
   );

Calcula el valor de la función inversa de la distribución exponencial de probabilidad con el parámetro mu para una matriz de valores de probabilidad probability[]. En caso de error, retorna false. Análogo de qexp() en R.

double  MathQuantileExponential(
   const double& probability[],  // matriz con los valores de probabilidad de la magnitud aleatoria
   const double  mu,             // parámetro de distribución (esperanza matemática)
   const bool    tail,           // bandera para calcular, si lower_tail=false, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad 1.0-probability
   const bool    log_mode,       // bandera para calcular, si log_mode=true, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad Exp(probability)
   double&       result[]        // matriz con los valores de los cuantiles
   );

Calcula el valor de la función inversa de la distribución exponencial de probabilidad con el parámetro mu para una matriz de valores de probabilidad probability[]. En caso de error, retorna false.

bool  MathQuantileExponential(
   const double& probability[],  // matriz con los valores de probabilidad de la magnitud aleatoria
   const double  mu,             // parámetro de distribución (esperanza matemática)
   double&       result[]        // matriz con los valores de los cuantiles
   );

Parámetros

probability

[in]  Valor de la probabilidad de la magnitud aleatoria.

probability[]

[in]  Matriz con los valores de probabilidad de la magnitud aleatoria.

mu

[in]  Parámetro de distribución (esperanza matemática).

tail

[in]  Bandera para calcular, si false, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad 1.0-probability.

log_mode

[in]  Bandera para calcular, si log_mode=true, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad Exp(probability).

error_code

[out]  Variable para obtener el código de error.

result[]

[out]  Matriz con los valores de los cuantiles.