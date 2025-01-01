MathQuantileExponential

Calcula el valor de la función inversa de la distribución exponencial de probabilidad con el parámetro mu para la probabilidad probability. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileExponential(

const double probability,

const double mu,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathQuantileExponential(

const double probability,

const double mu,

int& error_code

);

Calcula el valor de la función inversa de la distribución exponencial de probabilidad con el parámetro mu para una matriz de valores de probabilidad probability[]. En caso de error, retorna false. Análogo de qexp() en R.

double MathQuantileExponential(

const double& probability[],

const double mu,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Calcula el valor de la función inversa de la distribución exponencial de probabilidad con el parámetro mu para una matriz de valores de probabilidad probability[]. En caso de error, retorna false.

bool MathQuantileExponential(

const double& probability[],

const double mu,

double& result[]

);

Parámetros

probability

[in] Valor de la probabilidad de la magnitud aleatoria.

probability[]

[in] Matriz con los valores de probabilidad de la magnitud aleatoria.

mu

[in] Parámetro de distribución (esperanza matemática).

tail

[in] Bandera para calcular, si false, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad 1.0-probability.

log_mode

[in] Bandera para calcular, si log_mode=true, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad Exp(probability).

error_code

[out] Variable para obtener el código de error.

result[]

[out] Matriz con los valores de los cuantiles.