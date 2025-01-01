- MathProbabilityDensityExponential
- MathCumulativeDistributionExponential
- MathQuantileExponential
- MathRandomExponential
- MathMomentsExponential
MathQuantileExponential
Calcula el valor de la función inversa de la distribución exponencial de probabilidad con el parámetro mu para la probabilidad probability. En caso de error, retorna NaN.
|
double MathQuantileExponential(
Calcula el valor de la función inversa de la distribución exponencial de probabilidad con el parámetro mu para una matriz de valores de probabilidad probability[]. En caso de error, retorna false. Análogo de qexp() en R.
|
double MathQuantileExponential(
Parámetros
probability
[in] Valor de la probabilidad de la magnitud aleatoria.
probability[]
[in] Matriz con los valores de probabilidad de la magnitud aleatoria.
mu
[in] Parámetro de distribución (esperanza matemática).
tail
[in] Bandera para calcular, si false, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad 1.0-probability.
log_mode
[in] Bandera para calcular, si log_mode=true, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad Exp(probability).
error_code
[out] Variable para obtener el código de error.
result[]
[out] Matriz con los valores de los cuantiles.