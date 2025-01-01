DocumentaciónSecciones
Calcula la función de distribución para la ley binomial negativa con los parámetros n y p para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double  MathCumulativeDistributionBinomial(
   const double  x,             // valor de la magnitud aleatoria
   const double  n,             // parámetro de distribución (número de pruebas)
   const double  p,             // parámetro de distribución (probabilidad de éxito para cada prueba)
   const bool    tail,          // bandera para calcular, si true, entonces se calcula la probabilidad de que la magnitud aleatoria no supere x
   const bool    log_mode,      // bandera para calcular el logaritmo del valor, si log_mode=true, entonces se calcula el logaritmo natural de probabilidad
   int&          error_code     // variable para el código de error
   );

double  MathCumulativeDistributionBinomial(
   const double  x,             // valor de la magnitud aleatoria
   const double  n,             // parámetro de distribución (número de pruebas)
   const double  p,             // parámetro de distribución (probabilidad de éxito para cada prueba)
   int&          error_code     // variable para el código de error
   );

Calcula la función de distribución para la ley binomial negativa con los parámetros n y p para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de dnbinom() en R.

bool  MathCumulativeDistributionBinomial(
   const double& x[],            // matriz con los valores de la magnitud aleatoria
   const double  n,              // parámetro de distribución (número de pruebas)
   const double  p,              // parámetro de distribución (probabilidad de éxito para cada prueba)
   const bool    tail,           // bandera para calcular, si true, entonces se calcula la probabilidad de que la magnitud aleatoria no supere x
   const bool    log_mode,       // bandera para calcular el logaritmo del valor, si log_mode=true, entonces se calcula el logaritmo natural de probabilidad
   double&       result[]        // matriz para los valores de la función de probabilidad
   );

Calcula la función de distribución para la ley binomial negativa con los parámetros n y p para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.

bool  MathCumulativeDistributionBinomial(
   const double& x[],            // matriz con los valores de la magnitud aleatoria
   const double  n,              // parámetro de distribución (número de pruebas)
   const double  p,              // parámetro de distribución (probabilidad de éxito para cada prueba)
   double&       result[]        // matriz para los valores de la función de probabilidad
   );

Parámetros

x

[in]  Valor de la magnitud aleatoria.

x[]

[in]  Matriz con los valores de la magnitud aleatoria.

n

[in]  Parámetro de distribución (número de pruebas).

p

[in]  Parámetro de distribución (probabilidad de éxito para cada prueba).

tail

[in]  Bandera de cálculo. Si true, entonces se calcula la probabilidad de que la magnitud aleatoria no supere x.

log_mode

[in]  Bandera para calcular el logaritmo del valor. Si log_mode=true, se retorna el logaritmo natural de probabilidad.

error_code

[out]  Variable para anotar el código de error.

result[]

[out]  Matriz para los valores de la función de probabilidad.