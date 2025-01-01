CreateSugenoFunction

Crea una función lineal de Sugeno para el sistema dado.

CLinearSugenoFunction* CreateSugenoFunction(

const string name,

const double& coeffs[]

)

Parámetros

name

[in] Nombre de la función.

coeffs[]

[in] Coeficientes de la función.

Valor devuelto

Función lineal de Sugeno.

Nota

El tamaño de la matriz de los coeficientes puede ser o bien igual al número de parámetros de entrada, o bien superior al mismo en una unidad. En el primer caso, el miembro libre de la función lineal se Sugeno es igual a cero, y en el segundo, al último coeficiente.

CreateSugenoFunction

Crea una función lineal de Sugeno para el sistema dado.

CLinearSugenoFunction* CreateSugenoFunction(

const string name,

СList*& coeffs,

const double constValue

)

Parámetros

name

[in] Nombre de la función.

coeffs[]

[in] Coeficientes de las funciones.

Valor devuelto

Función lineal de Sugeno.