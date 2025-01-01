DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasLógica difusaSistemas difusosSistema SugenoCreateSugenoFunction 

CreateSugenoFunction

Crea una función lineal de Sugeno para el sistema dado.

CLinearSugenoFunction*  CreateSugenoFunction(
   const string  name,          // nombre de la función
   const double& coeffs[]       // coeficientes de la función
   )

Parámetros

name

[in]  Nombre de la función.

coeffs[]

[in]  Coeficientes de la función.

Valor devuelto

Función lineal de Sugeno.

Nota

El tamaño de la matriz de los coeficientes puede ser o bien igual al número de parámetros de entrada, o bien superior al mismo en una unidad. En el primer caso, el miembro libre de la función lineal se Sugeno es igual a cero, y en el segundo, al último coeficiente.

CreateSugenoFunction

Crea una función lineal de Sugeno para el sistema dado.

CLinearSugenoFunction*  CreateSugenoFunction(
   const string  name,          // nombre de la función
   СList*&       coeffs,        // la lista de parejas de variable difusa es el coeficiente al estar la misma presente
   const double  constValue     // coeficiente
   )

Parámetros

name

[in]  Nombre de la función.

coeffs[]

[in]  Coeficientes de las funciones.

Valor devuelto

Función lineal de Sugeno.