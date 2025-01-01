CreateSugenoFunction
Crea una función lineal de Sugeno para el sistema dado.
|
CLinearSugenoFunction* CreateSugenoFunction(
Parámetros
name
[in] Nombre de la función.
coeffs[]
[in] Coeficientes de la función.
Valor devuelto
Función lineal de Sugeno.
Nota
El tamaño de la matriz de los coeficientes puede ser o bien igual al número de parámetros de entrada, o bien superior al mismo en una unidad. En el primer caso, el miembro libre de la función lineal se Sugeno es igual a cero, y en el segundo, al último coeficiente.
CreateSugenoFunction
Crea una función lineal de Sugeno para el sistema dado.
|
CLinearSugenoFunction* CreateSugenoFunction(
Parámetros
name
[in] Nombre de la función.
coeffs[]
[in] Coeficientes de las funciones.
Valor devuelto
Función lineal de Sugeno.