Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasLógica difusaFunciones de pertenenciaCNormalMembershipFunctionB 

B (Método Get)

Retorna el centro de la función de pertenencia.

double  B()

Valor devuelto

Valor del centro de la función de pertenencia.

B (Método Set)

Establece el valor del centro de la función de pertenencia.

void  B(
   const double  b      // valor del centro de la función 
   )

Parámetros

b

[in]  Valor del centro de la función de pertenencia.