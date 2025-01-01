Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasLógica difusaFunciones de pertenenciaCNormalMembershipFunctionB BSigmaGetValue B (Método Get) Retorna el centro de la función de pertenencia. double B() Valor devuelto Valor del centro de la función de pertenencia. B (Método Set) Establece el valor del centro de la función de pertenencia. void B( const double b // valor del centro de la función ) Parámetros b [in] Valor del centro de la función de pertenencia. CNormalMembershipFunction Sigma