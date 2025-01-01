Insert

Fügt ein Element in das Array an die angegebene Position ein.

bool Insert(

string element,

int pos

)

Parameter

element

[in] Wert des Elements ins Array einzufügen.

pos

[in] Die Einfügeposition im Array

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn das Element nicht eingefügt werden kann.

Beispiel: