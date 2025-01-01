DokumentationKategorien
Fügt ein Element in das Array an die angegebene Position ein.

bool  Insert(
   string  element,     // Element für Einfügen
   int     pos          // Position
   )

Parameter

element

[in]  Wert des Elements ins Array einzufügen.

pos

[in]  Die Einfügeposition im Array

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn das Element nicht eingefügt werden kann.

Beispiel:

//--- example for CArrayString::Insert(string,int)
#include <Arrays\ArrayString.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayString *array=new CArrayString;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- insert elements
   for(int i=0;i<100;i++)
     {
      if(!array.Insert(IntegerToString(i),0))
        {
         printf("Insert error");
         delete array;
         return;
        }
     }
   //--- use array
   //--- . . .
   //--- delete array
   delete array;
  }