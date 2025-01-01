文档部分
MQL5参考标准程序库数据采集CArrayStringInsert 

Insert

在数组中按指定位置插入元素。

bool  Insert(
   string  element,     // 插入的元素
   int     pos          // 位置
   )

参数

element

[输入]  插入到数组的元素值。

pos

[输入]  插入到数组的位置。

返回值

true 如果成功, false - 如果您未能插入元素。

例如:

//--- 例程 CArrayString::Insert(string,int)
#include <Arrays\ArrayString.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayString *array=new CArrayString;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("对象创建错误");
      return;
     }
   //--- 插入元素
   for(int i=0;i<100;i++)
     {
      if(!array.Insert(IntegerToString(i),0))
        {
         printf("插入错误");
         delete array;
         return;
        }
     }
   //--- 使用数组
   //--- . . .
   //--- 删除数组
   delete array;
  }