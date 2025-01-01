- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
Insert
요소를 배열의 지정된 위치에 삽입합니다.
|
bool Insert(
Parameters
element
[in] 배열에 삽입할 요소의 값
pos
[in] 삽입할 배열의 위치
Return Value
성공시 true, 요소 삽입 실패시 false.
예제:
|
//--- CArrayString::Insert(string,int) 예제