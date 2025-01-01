ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CArrayStringInsert 

Insert

配列の指定された位置に要素を挿入します。

bool  Insert(
  string  element,    // 挿入する要素
  int    pos          // 位置
  ）

パラメータ

element

[in] 配列に挿入される要素の値

pos

[in] 配列内の挿入位置

戻り値

成功の場合は true、要素が挿入できなかった場合は false

例:

//--- CArrayString::Insert(string,int) の例
#include <Arrays\ArrayString.mqh>
//---
void OnStart()
 {
  CArrayString *array=new CArrayString;
  //---
  if(array==NULL)
    {
    printf("Object create error");
    return;
    }
  //--- 要素を挿入する
  for(int i=0;i<100;i++)
    {
    if(!array.Insert(IntegerToString(i),0))
       {
        printf("Insert error");
        delete array;
        return;
       }
    }
  //--- 配列を使用する
  //--- . にて。.
  //--- 配列を削除する
  delete array;
 }