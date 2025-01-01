DocumentationSections
AddArray

Adds elements of one array to the end of another.

bool  AddArray(
   const int&  src[]      // source array
   )

Parameters

src[]

[in]  Reference to an array of source elements to add.

Return Value

true - successful, false - cannot add items.

Example:

//--- example for CArrayInt::AddArray(const int &[])
#include <Arrays\ArrayInt.mqh>
//---
int src[];
//---
void OnStart()
  {
   CArrayInt *array=new CArrayInt;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- add another array
   if(!array.AddArray(src))
     {
      printf("Array addition error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- use array
   //--- . . .
   //--- delete array
   delete array;
  }
