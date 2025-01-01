MQL5 ReferenceStandard LibraryPanels and DialogsCListViewOnVScrollHide CreateOnEventTotalViewAddItemSelectSelectByTextSelectByValueValueCreateRowOnResizeOnVScrollShowOnVScrollHideOnScrollLineDownOnScrollLineUpOnItemClickRedrawRowStateCheckView OnVScrollHide The virtual handler of the VScroll (vertical scroll) dependent control "VScrollHide" (vertical scroll bar hide) internal event. virtual bool OnVScrollHide() Return Value true - event processed, otherwise - false. OnVScrollShow OnScrollLineDown