Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCListViewAddItem CreateOnEventTotalViewAddItemSelectSelectByTextSelectByValueValueCreateRowOnResizeOnVScrollShowOnVScrollHideOnScrollLineDownOnScrollLineUpOnItemClickRedrawRowStateCheckView AddItem Fügt ein Element (Zeile) in die Liste des Steuerelements CListView hinzu. bool AddItem( const string item, // Text const long value // Wert ) Parameter item [in] Text. value [in] Wert. Rückgabewert Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück. TotalView Select