- Create
- Border
- BmpNames
- BmpOffName
- BmpOnName
- BmpPassiveName
- BmpActiveName
- Pressed
- Locking
- OnSetZOrder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnChange
- OnActivate
- OnDeactivate
- OnMouseDown
- OnMouseUp
Create
Crea el nuevo control CBmpButton.
|
virtual bool Create(
Parámetros
chart
[in] Identificador gráfico.
name
[in] Nombre único del control.
subwin
[in] Subventana gráfica.
x1
[in] Coordenada X de la esquina superior izquierda.
y1
[in] Coordenada Y de la esquina superior izquierda.
x2
[in] Coordenada X de la esquina inferior derecha.
y2
[in] Coordenada Y de la esquina inferior derecha.
Valor devuelto
true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.