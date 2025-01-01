Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCBmpButtonOnMouseDown CreateBorderBmpNamesBmpOffNameBmpOnNameBmpPassiveNameBmpActiveNamePressedLockingOnSetZOrderOnCreateOnShowOnHideOnMoveOnChangeOnActivateOnDeactivateOnMouseDownOnMouseUp OnMouseDown El manejador de evento del control "Ratón abajo". virtual bool OnMouseDown() Valor devuelto true si el evento se ha procesado, false en caso contrario. Nota El evento "Ratón abajo" ocurre al hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre el control. OnDeactivate OnMouseUp