Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCBmpButtonOnMouseUp CreateBorderBmpNamesBmpOffNameBmpOnNameBmpPassiveNameBmpActiveNamePressedLockingOnSetZOrderOnCreateOnShowOnHideOnMoveOnChangeOnActivateOnDeactivateOnMouseDownOnMouseUp OnMouseUp El manejador de evento del control "Ratón arriba" (se suelta el botón izquierdo del ratón). virtual bool OnMouseUp() Valor devuelto true si el evento se ha procesado, false en caso contrario. Nota El evento "Ratón arriba" ocurre cuando se suelta el botón izquierdo del ratón sobre el control. OnMouseDown CButton