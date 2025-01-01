DocumentationSections
Type

Returns graphical object type identifier

virtual int  Type() const

Return Value

Object type identifier:

CChartObjectArrowCheck - OBJ_ARROW_CHECK,

CChartObjectArrowDown - OBJ_ARROW_DOWN,

CChartObjectArrowUp - OBJ_ARROW_UP,

CChartObjectArrowStop - OBJ_ARROW_STOP,

CChartObjectArrowThumbDown - OBJ_ARROW_THUMB_DOWN,

CChartObjectArrowThumbUp - OBJ_ARROW_THUMB_UP,

CChartObjectArrowLeftPrice - OBJ_ARROW_LEFT_PRICE,

CChartObjectArrowRightPrice - OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE.

Example:

#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>  
void OnStart()  
  {  
//--- for example, take CChartObjectArrowCheck  
   CChartObjectArrowCheck arrow;  
//--- get arrow type  
   int type=arrow.Type();  
  }  