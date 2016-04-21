und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Indikator stellt die Kerzen mit unterschiedlichen Farben in Abhängigkeit von Trendrichtung und Kursbewegung dar.
Der Indikator ändert seine Farbe nahtlos wenn der Wert des Kursrückgang vom Maximum/Minimum kleiner als der Wert des Movment-Parameters ist.
Ein Wert des Rücksetzers gleich oder größer als der Movment-Parameter wird als Änderung des Trends aufgefasst und der Indikator ändert seine Farbe nahtlos bis der nächste Rücksetzer gleich dem Movment-Parameter ist.
- Movment - nötige Kursbewegung in Punkten die für eine Änderung des Trends angenommenen wird
- UpColor - Farbe der Kerzen im Aufwärtstrend
- UpBackColor - Farbe der "Rücksetzer"-Kerzen im Aufwärtstrend
- DnColor - Farbe der Kerzen im Abwärtstrend
- DnBackColor - Farbe der "Rücksetzer"-Kerzen im Abwärtstrend
- Auto5Digits - Um den Parameter Movment automatisch mit 10 zu multiplizieren bei Kursen mit 5 und 3 Nachkommastellen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/99
