가격이 이동 매개변수의 값을 초과하지 않는 범위에서 최대/최소값에서 후퇴하면 표시기의 색상이 부드럽게 바뀝니다.



이동 값보다 큰 하락은 가격 이동 방향의 변경으로 간주되며, 이 경우 표시기의 색상이 변경되고 이동 값으로 다시 하락할 때까지 하락하는 동안 음영도 변경됩니다.