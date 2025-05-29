거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
iMovation - MetaTrader 5용 지표
가격이 이동 매개변수의 값을 초과하지 않는 범위에서 최대/최소값에서 후퇴하면 표시기의 색상이 부드럽게 바뀝니다.
이동 값보다 큰 하락은 가격 이동 방향의 변경으로 간주되며, 이 경우 표시기의 색상이 변경되고 이동 값으로 다시 하락할 때까지 하락하는 동안 음영도 변경됩니다.
매개변수
- 이동 - 추세 방향의 변화로 간주되는 포인트의 가격 이동 값입니다.
- UpColor - 상승 이동의 색상
- UpBackColor - 상승 이동 시 풀백의 색상
- DnColor - 하락 움직임의 색상
- DnBackColor - 하향 이동 시 풀백의 색상
- Auto5Digits - 5자리 및 3자리 따옴표로 작업할 때 이동 매개변수에 10을 자동으로 곱합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/99
