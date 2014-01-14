CodeBaseSecciones
Reversal Bar - indicador para MetaTrader 5

Vasiliy Smirnov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
3172
Ranking:
(37)
Publicado:
Actualizado:
reversalbar.mq5 (2.52 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
La señal aparece en el caso de ruptura del Alto (o Bajo) de la barra anterior con la dirección alcista (o bajista).

La señal debe ser interpretada de acuerdo con la situación actual.

En algunos casos puede ser interpretado como una señal de retroceso, por ejemplo, la señal roja puede ser considerada como una buena oportunidad de compra cuando la tendencia es alcista.

Indicador Reversal Bar

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/69

