Reversal Bar - indicador para MetaTrader 5
La señal aparece en el caso de ruptura del Alto (o Bajo) de la barra anterior con la dirección alcista (o bajista).
La señal debe ser interpretada de acuerdo con la situación actual.
En algunos casos puede ser interpretado como una señal de retroceso, por ejemplo, la señal roja puede ser considerada como una buena oportunidad de compra cuando la tendencia es alcista.
