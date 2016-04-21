und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
PivotPoint - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- okh
- Ansichten:
- 12135
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Pivot-Punkte sind beim Trading immer sehr hilfreich, Sie stellen ein einfaches Mittel dar um einen Anhaltspunkt zu erhalten, wo der Markt während des Tages hinlaufen wird.
Der Indikator stellt außerdem die ersten drei Unterstützungen und Widerstände bereit.
Die verwendeten Formeln sind:
Widerstand 3 = High + 2*(Pivot - Low)
Widerstand 2 = Pivot + (R1 - S1)
Widerstand 1 = 2 * Pivot - Low
Pivot-Punkt = ( High + Close + Low )/3
Unterstützung 1 = 2 * Pivot - High
Unterstützung 2 = Pivot - (R1 - S1)
Unterstützung 3 = Low - 2*(High - Pivot)
Es werden die Daten des Balkens vom Vortag verwendet.
Abbildung:
Die orangene Linie ist der Pivot-Punkt des Tages, die roten Linien sind die Unterstützungen und die grünen Linie die Widerstände.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/95
Klassen für die Arbeit mit Datenbanken mittels ODBC und OLE DB SchnittstellenWoodiesCCI
Indikator für Woodie’s CCI Handelsstrategie.
Color Parabolic 2. Die Farbe hängt vom Beschleunigungsfaktor ab.XmlParser
Ein einfacher XML-Parser basierend auf der msxml Library.