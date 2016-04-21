Pivot-Punkte sind beim Trading immer sehr hilfreich, Sie stellen ein einfaches Mittel dar um einen Anhaltspunkt zu erhalten, wo der Markt während des Tages hinlaufen wird.



Der Indikator stellt außerdem die ersten drei Unterstützungen und Widerstände bereit.

Die verwendeten Formeln sind:

Widerstand 3 = High + 2*(Pivot - Low)

Widerstand 2 = Pivot + (R1 - S1)

Widerstand 1 = 2 * Pivot - Low

Pivot-Punkt = ( High + Close + Low )/3

Unterstützung 1 = 2 * Pivot - High

Unterstützung 2 = Pivot - (R1 - S1)

Unterstützung 3 = Low - 2*(High - Pivot)

Es werden die Daten des Balkens vom Vortag verwendet.



Abbildung:

Die orangene Linie ist der Pivot-Punkt des Tages, die roten Linien sind die Unterstützungen und die grünen Linie die Widerstände.

