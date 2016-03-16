無料でロボットをダウンロードする方法を見る
PivotPoint - MetaTrader 5のためのインディケータ
内容
ピボットポイントは、取引のために常に非常に有用で、市場が日中どこに向かっているかのアイデアを得るための簡単な方法です。
このインディケータは最初の3つのレジスタンスとサポートも提供します。
下記が方式です。
レジスタンス3 = 高 + 2*(ピボット - 低)
レジスタンス2 = ピボット + (R1 - S1)
レジスタンス1 = 2 * ピボット - 低
ピボットポイント = ( 高 + 終 + 安 )/3
サポート1 = 2 * ピボット - 高
サポート2 = ピボット - (R1 - S1)
サポート3 = 安 - 2*(高 - ピボット)
前日のバーからのデータが使用されます。
オレンジ色の線は、その日のピボットポイントで、赤線がサポート、緑の線がレジスタンスです。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/95
