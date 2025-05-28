피벗 포인트는 항상 거래에 매우 유용하며, 하루 동안 시장이 어디로 향하고 있는지 알 수 있는 간단한 방법입니다.



이 인디케이터는 처음 세 가지 지지선과 저항선도 제공합니다.

제가 사용한 공식은 다음과 같습니다:

Resistance 3 = High + 2*(Pivot - Low)

Resistance 2 = Pivot + (R1 - S1)

Resistance 1 = 2 * Pivot - Low

Pivot Point = ( High + Close + Low )/3

Support 1 = 2 * Pivot - High

Support 2 = Pivot - (R1 - S1)

Support 3 = Low - 2*(High - Pivot)

전일 막대의 데이터를 사용합니다.



주황색 선은 당일의 피벗 포인트, 빨간색 선은 지지선, 녹색 선은 저항선입니다.

