PivotPoint - MetaTrader 5脚本
轴点总是对交易很有用, 这是了解市场日内走势的简单的方式。
本指标也提供 1 至 3 级支撑与阻力。
我使用的公式:
阻力 3 = 最高价 + 2*(轴点 - 最低价)
阻力 2 = 轴点 + (阻力 1 - 支撑 1)
阻力支撑阻力 1 = 2 * 轴点 - 最低价
轴点 = ( 最高价 + 收盘价 + 最低价 )/3
支撑 1 = 2 * 轴点 - 最高价
支撑 2 = 轴点 - (阻力 1 - 支撑 1)
支撑 3 = 最低价 - 2*(最高价 - 轴点)
它使用的数据来自前日的柱线。
橙色线是当日轴线, 红色线是支撑, 以及绿色线是阻力线。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/95
