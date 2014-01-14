CodeBaseSecciones
WoodiesCCI - indicador para MetaTrader 5

Publicado por:
Dmitry Voronkov
Visualizaciones:
1780
Ranking:
(29)
Publicado:
Actualizado:
woodiescci.mq5 (10.19 KB) ver
Los detalles de la estrategia CCI de Woodie se pueden encontrar en el sitio de Ken Wood (Woodie).

WoodiesCCI

El marco de tiempo del indicador se puede especificar en los parámetros de entrada:


Si ha encontrado errores, por favor publique mensajes en el Foro.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/92

