WoodiesCCI - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Dmitry Voronkov
- Visualizaciones:
- 1780
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
Los detalles de la estrategia CCI de Woodie se pueden encontrar en el sitio de Ken Wood (Woodie).
El marco de tiempo del indicador se puede especificar en los parámetros de entrada:
Si ha encontrado errores, por favor publique mensajes en el Foro.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/92
