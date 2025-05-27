이 지표를 통해 시장의 활동을 확인할 수 있습니다.

포물선에 색상을 추가했습니다.

인구 기반 최적화 알고리즘이 여기에 수집되어 있습니다. 이 아카이브에는 테스트 함수에서 알고리즘을 실행하는 데 필요한 모든 파일이 포함되어 있습니다.

입력한 "window_size"의 FVG를 평가하여 모멘텀 또는 추세 강도를 감지하는 지표입니다.