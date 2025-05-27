거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
우디즈CCI - MetaTrader 5용 지표
- Dmitry Voronkov
- 111
-
기본 원칙은 가격이 CCI(상품 채널 인디) 선을 따른다는 것입니다.
추세 분석, 진입 및 청산에는 CCI만 관여합니다.
전략에 대한 자세한 설명은 http://www.woodiescciclub.com/tools/russian-cci.pdf 에서 확인할 수 있습니다.
지표의 기간은 입력 매개변수에서 설정합니다:
알고리즘에서 오류를 발견하면 포럼에 글을 써주세요.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/92
