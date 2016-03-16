無料でロボットをダウンロードする方法を見る
WoodiesCCI - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Dmitry Voronkov
- ビュー:
- 1415
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
内容
WoodieのCCI取引ストラテジーの詳細はKen Woodのサイト (Woodie)でご覧になれます。
インディケータの期間は、入力パラメータで指定することができます。
エラーを見つけられた場合は、フォーラムでメッセージをご投稿ください。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/92
色付きパラボリックSAR
パラボリックSARに色を加えました。DemoBufferPattern
Candles + Fractals + ZigzagColor + ColorMaLineのデモバッファパターンです。
AdoSuite v 1.0
ODBCとOLE DBインターフェースを通したデータベース操作のクラスPivotPoint
このインディケータは、ピボットポイント、レジスタンスおよびサポートを描画します。