ポケットに対して
インディケータ

WoodiesCCI - MetaTrader 5のためのインディケータ

Ken Wood (Woodie) | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Dmitry Voronkov
ビュー:
1415
評価:
(29)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
russian-cci.zip (680.07 KB)
woodiescci.mq5 (10.37 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください

内容

WoodieのCCI取引ストラテジーの詳細はKen Woodのサイト (Woodie)でご覧になれます。

WoodiesCCI

インディケータの期間は、入力パラメータで指定することができます。


エラーを見つけられた場合は、フォーラムでメッセージをご投稿ください。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/92

