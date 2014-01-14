CodeBaseSecciones
Color Parabolic SAR - indicador para MetaTrader 5

Publicado:
Actualizado:
Colores añadidos al SAR Parabólico.

El Indicador Técnico SAR Parabólico fue desarrollado para analizar los mercados en tendencia. El indicador se construye en el gráfico de precios. Este indicador es similar a la Media Móvil con la única diferencia de que SAR Parabólico se mueve con una aceleración mayor, y puede cambiar su posición en función del precio. El indicador está por debajo de los precios en el mercado alcista (Tendencia Up), cuando es bajista (Tendencia Down) está por encima de los precios.

Si el precio cruza las líneas del SAR Parabólico, el indicador gira, y sus nuevos valores estarán localizados en el otro lado del precio. Cuando tal giro del indicador tiene lugar, el precio máximo o mínimo para el período anterior serviría como punto de partida. Cuando el indicador hace un giro, da una señal para el final de tendencia (etapa de corrección o plana), o de giro de tendencia.

Color Parabolic SAR

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/90

