CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

WoodiesCCI - Indikator für den MetaTrader 5

Ken Wood (Woodie) | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Veröffentlicht:
Dmitry Voronkov
Ansichten:
1504
Rating:
(29)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
woodiescci.mq5 (10.19 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Die Details über Woodies CCI Strategie finden Sie auf der Seite von Ken Wood (Woodie).

Abbildung:

WoodiesCCI

Die Zeiteinheit des Indikators kann in den Eingabeparametern angegeben werden:


Sollten Sie Fehler entdecken stellen Sie bitte eine Nachricht im Forum ein.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/92

Color Parabolic SAR Color Parabolic SAR

Der Parabolic SAR mit Farben.

Ticks Ticks

Beispiel eines Tickcharts.

AdoSuite v 1.0 AdoSuite v 1.0

Klassen für die Arbeit mit Datenbanken mittels ODBC und OLE DB Schnittstellen

PivotPoint PivotPoint

Dieser Indikator zeichnet Pivot-Punkte, Widerstände und Unterstützungen.