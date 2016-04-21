Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
WoodiesCCI - Indikator für den MetaTrader 5
- Dmitry Voronkov
- 1504
-
Die Details über Woodies CCI Strategie finden Sie auf der Seite von Ken Wood (Woodie).
Abbildung:
Die Zeiteinheit des Indikators kann in den Eingabeparametern angegeben werden:
Sollten Sie Fehler entdecken stellen Sie bitte eine Nachricht im Forum ein.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/92
