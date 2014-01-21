请观看如何免费下载自动交易
WoodiesCCI - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Dmitry Voronkov
- 显示:
- 2574
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
关于 Woodies CCI 策略可在 Ken Wood 站点 (Woodie) 找到。
指标的时间周期可在输入参数中指定:
如果您发现错误, 请在论坛发消息。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/92
