WoodiesCCI - MetaTrader 5脚本

Ken Wood (Woodie) | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
发布者:
Dmitry Voronkov
显示:
2574
等级:
(29)
已发布:
已更新:
woodiescci.mq5 (10.19 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

关于 Woodies CCI 策略可在 Ken Wood 站点 (Woodie) 找到。

WoodiesCCI

指标的时间周期可在输入参数中指定:


如果您发现错误, 请在论坛发消息。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/92

