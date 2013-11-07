请观看如何免费下载自动交易
IndicatorParameters() 用法示例 - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 2148
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
MQL5语言可以通过指标句柄得到关于输入参数的数量，类型及其数值的信息。.
这个专家交易演示了 IndicatorParameters() 函数的用法。
示例:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/915
