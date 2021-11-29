거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
탁(Ticks) - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 521
- 평가:
-
- 게시됨:
- 업데이트됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
별도의 하위 창에 틱을 표시하는 지표의 간단한 예입니다.
PlotIndexSetInteger() 함수에 의해 매 틱 이후 쉬프트 된 표준 지표의 버퍼를 사용합니다.
- Red line - Ask;
- Blue line - Bid.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/89
WININET_TEST
다음은 wininet.dll 라이브러리를 사용하여 인터넷에서 페이지(파일)를 다운로드하는 방법을 보여주는 간단한 예입니다.ErrorDescription
라이브러리에는 런타임 오류 코드 및 거래 서버 반환 코드에 대한 설명을 반환하는 함수가 포함되어 있습니다.
Dynamic pivots - any time frame
Dynamic pivots - any time frameClean up all drawings ( Delete All Object Comment etc )
The script is best use to clean up all drawings ( Delete All Object, Comment, horizontal line, vertical line, arrows etc) on current chart. Please feel free to modify based on your needs.