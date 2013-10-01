请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
这是在单独的子窗口显示即时价格的指标的简单例子。.
它采用标准的指标buffers, 在每次即时价格刷新后通过 PlotIndexSetInteger() 函数移位。
- 红线 - 买价；;
- 蓝线 - 卖价。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/89
WININET_TEST
这是一个演示如何使用WININET.DLL库从互联网上下载页面（文件）的简单实例。ErrorDescription
该库包含一些函数，它们返回运行错误代码及交易服务器返回代码的描述。
一个EA交易模板
该代码是一个EA交易的模板，由Valery Mazurenko (notused) 编写用于2010年自动交易锦标赛。MQL5向导 - 基于价格交叉移动平均线指标的交易信号
基于价格交叉移动平均线指标的交易信号(CSignalMA来自MQL5标准库)被考虑. 基于该策略的EA交易的代码可以被MQL5向导自动生成