3745
等级:
(49)
已发布:
已更新:
ticks.mq5 (4.14 KB) 预览
这是在单独的子窗口显示即时价格的指标的简单例子。.

它采用标准的指标buffers, 在每次即时价格刷新后通过 PlotIndexSetInteger() 函数移位。

  • 红线 - 买价；;
  • 蓝线 - 卖价。


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/89

