Indikatoren

Ticks - Indikator für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Es ist ein einfaches Beispiel des Indikators das Ticks im separaten Unterfenster anzeigt.

Er verwendet die buffers des Standard-Indikators, nach jedem Tick mit der Funktion PlotIndexSetInteger() verschoben.

  • Rote Linie - Ask
  • Blaue Linie - Bid.

Abbildung:


