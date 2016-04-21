Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Ticks - Indikator für den MetaTrader 5
Es ist ein einfaches Beispiel des Indikators das Ticks im separaten Unterfenster anzeigt.
Er verwendet die buffers des Standard-Indikators, nach jedem Tick mit der Funktion PlotIndexSetInteger() verschoben.
- Rote Linie - Ask
- Blaue Linie - Bid.
