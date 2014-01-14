Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Módulo de señales de trading basado en el indicador WPRSIsignal - librería para MetaTrader 5
Descripcion:
La señal se forma cuando la barra se está cerrando. L flecha de color del indicador WPRSIsignal sirve como señal de entrada en mercado.
Colocar el fichero compilado WPRSIsignal.ex5 en terminal_data_catalogue\MQL5\Indicators.
La creación de un robot de rading basado en este módulo de señales de trading no tiene nada especial. Se ha descrito detalladamente en el artículo "Asistente MQL5 para Dummies". La idea de crear un módulo de señales de trading se ha descrito en el artículo "Sistemas de Trading Simples Usando Indicadores de Semáforo".
Los parámetros de entrada por defecto del EA que se han utilizado durante las pruebas, se muestra a continuación. Stop Loss y Take Profit no han sido utilizados durante las pruebas.
Fig.1. Ejemplos de operaciones en la tabla
Resultados de las pruebas para el 2011 con NZDUSD H4:
Fig.2. Gráfico de resultados de las pruebas
Nota:
El asesor experto generado utilizando el Asistente MQL5 elige los momentos de apertura y cierre de posiciones basados en los resultados de la "votación" de las señales de trading agregadas durante la creación de EA El módulo principal de señales de trading (contiene cada una de las añadidas) también participa en el "voto" pero sus métodos LongCondition() y ShortCondition() devuelven siempre 0.
Ya que el suavizado por el número de módulos presentes (el módulo básico + uno adicional) se realiza durante el cálculo de "votos", deben indicarse los valores de umbral teniendo en cuenta este hecho. Por esta razón, los valores Signal_ThresholdOpen y Signal_ThresholdClose deben establecerse en 40=(0+80)/2 y 20 =(0+40)/2, respectivamente, después de la creación del código del EA utilizando el Asistente MQL5.
