sChartsSynchroScroll - скрипт для MetaTrader 5
Просмотров:
- 3660
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Скрипт обеспечивает синхронную прокрутку всех графиков, открытых в терминале.
Картинка:
Прежде, чем запускать скрипт, включите у всех графиков "Отступ графика от правой границы" (кнопка на панели инструментов "Стандартная", если кнопка отсутствует, настройте панель - правой кнопкой на панели - настроить...).
Отрегулируйте величину отступа на всех графиках, путем перемещения треугольного маркера, расположенного у верхнего края графика, установите его в одинаковое и удобное для себя положение.
Скрипт нужно запускать только на одном графике. После запуска скрипта на всех графиках под маркерами будут созданы пунктирные линии. При прокрутке любого из графиков будут прокручиваться остальные графики, так, что под этими линиями будут находиться бары с одинаковым временем.
Внешние параметры у скрипта отсутствуют.
