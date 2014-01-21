请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
sChartsSynchroScroll - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1900
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此脚本可同步翻卷客户终端内所有打开的图表。
脚本运行之前, 从窗口的右边部分允许图表位移 (允许按钮在标准工具条里, 如果按钮不在, 您可以使用鼠标右键在面板中点击 - "定制..."):
指定位移大小使用三角标志, 位于图表上边缘，并配置成您喜欢的样子:
脚本只能在一个图表中执行。在脚本运行之后，红色标志将在所有打开的图表中被创建。当在任意图表中翻卷, 其它图表会自动以柱线时间卷动。
脚本的输入参数无。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/81
