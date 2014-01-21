本指标打印当前时间帧的收盘剩余时间, 如果小于 H1, 它打印距当前柱线小时的剩余收盘时间。

升级版本的 TimeClosingPeriod 指标, 它绘制时间, 距当前柱线完成的剩余时间。在最后一秒它会播放在输入参数中指定的声音文件。

这是一款著名的指标，显示最后 n 根柱线的最大和最小价格 (以及平均值)。