이 스크립트는 터미널에서 열려 있는 모든 차트의 동기 스크롤을 제공합니다.
스크립트를 실행하기 전에 모든 차트('표준' 도구 모음의 버튼, 버튼이 없는 경우 패널의 오른쪽 버튼 - 조정...)에 대해 '오른쪽 테두리에서 차트 들여쓰기'를 활성화합니다.
차트 상단 가장자리에 있는 삼각형 마커를 이동하여 모든 차트의 들여쓰기 값을 조정하고 동일하고 편리한 위치로 설정합니다.
스크립트는 하나의 차트에서만 실행해야 합니다. 스크립트가 실행되면 모든 차트의 마커 아래에 점선이 만들어집니다. 차트를 스크롤하면 다른 차트도 스크롤되어 같은 시간을 가진 막대가 이 선 아래에 위치하게 됩니다.
이 스크립트에는 외부 매개 변수가 없습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/81
