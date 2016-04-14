Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Doublecci Woody - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 919
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: No indicado
Indicador Doublecci Woody.
Indicador Doublecci Woody.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7951
T3 Alpha
Indicador T3 Alpha.Advanced_ADX
Indicador Advanced_ADX.
CCI_Woodies_Lnx_v3_1
Indicador CCI_Woodies_Lnx_v3_1.MTF_MA-4H
Indicador MTF_MA-4H.