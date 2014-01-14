CodeBaseSeções
Experts

LoongClock - expert para MetaTrader 5

Loong | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
2164
Avaliação:
(44)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Experts\LoongClock\
cloongclock.mqh (11.59 KB) visualização
loongclock.mq5 (1.85 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance

Um amostra muito simples de relógio. Você pode selecionar GMT, SERVIDOR ou hora LOCAL.

input ENUM_TIME_FUNC  inp_tf = TIME_FUNC_LOCAL;
CLoongClock c1;
int OnInit()
  {
   EventSetTimer(1); // 1 segundo
   c1.SetTimeFunc(inp_tf);
   return(0);
  }
void OnDeinit(const int reason)
  {
   EventKillTimer();
  }
void OnTimer()
  {
   c1.Timer();
   ChartRedraw();
  }

Loong Clock

Loong Clock

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/78

