Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
LoongClock - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2164
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Um amostra muito simples de relógio. Você pode selecionar GMT, SERVIDOR ou hora LOCAL.
input ENUM_TIME_FUNC inp_tf = TIME_FUNC_LOCAL; CLoongClock c1; int OnInit() { EventSetTimer(1); // 1 segundo c1.SetTimeFunc(inp_tf); return(0); } void OnDeinit(const int reason) { EventKillTimer(); } void OnTimer() { c1.Timer(); ChartRedraw(); }
Loong Clock
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/78
A biblioteca contém funções que retornam a descrição dos códigos de erro em tempo de execução e os códigos de retorno do servidor de negociação.TimerClosingPeriod
O indicador mostra o tempo para fechar o timeframe em andamento, se for menos de que H1, ele também mostra o tempo para fechar a barra horária atual.
A biblioteca MovingAverages contém funções de cálculo dos diferentes tipos de médias móveis.Triple Exponential Average (TRIX)
É um oscilador das condições do mercado de sobrecompra/sobrevenda. Também pode ser utilizado como indicador de dinâmica. A suavização tripla é usada para a remoção de componentes cíclicos em movimentos de preços com períodos menores do que a de TRIX.