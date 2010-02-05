CodeBaseРазделы
в карман
LoongClock - эксперт для MetaTrader 5

Описание:

Очень простой пример часов. Часы, минуты и секунды показываются числами в соотв. местах на циферблате.

input ENUM_TIME_FUNC  inp_tf = TIME_FUNC_LOCAL;
CLoongClock c1;
int OnInit()
  {
   EventSetTimer(1); // 1 second
   c1.SetTimeFunc(inp_tf);
   return(0);
  }
void OnDeinit(const int reason)
  {
   EventKillTimer();
  }
void OnTimer()
  {
   c1.Timer();
   ChartRedraw();
  }

Можно выбрать время (GMT, SERVER, LOCAL):

Loong Clock

Оригинальная версия:  LoongClock

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/78

