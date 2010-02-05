Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
LoongClock - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4950
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
Очень простой пример часов. Часы, минуты и секунды показываются числами в соотв. местах на циферблате.
input ENUM_TIME_FUNC inp_tf = TIME_FUNC_LOCAL; CLoongClock c1; int OnInit() { EventSetTimer(1); // 1 second c1.SetTimeFunc(inp_tf); return(0); } void OnDeinit(const int reason) { EventKillTimer(); } void OnTimer() { c1.Timer(); ChartRedraw(); }
Можно выбрать время (GMT, SERVER, LOCAL):
Оригинальная версия: LoongClock
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/78
MovingAverages
Библиотека MovingAverages содержит функции для вычисления различных скользящих средних.Variable Index Dynamic Average (VIDYA)
Данный осциллятор измеряет отношение между суммой положительных приращений и суммой отрицательных приращений за определенный период.
ErrorDescription
Библиотека содержит функции для получения описания ошибок и кодов возврата торгового сервера.TimerClosingPeriod
Индикатор выводит на экран время до закрытия текущего периода, если период меньше H1, то дополнительно выводится время до закрытия часа.