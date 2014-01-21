代码库部分
一款十分简单的时钟例子。您可以选择 GMT, 服务器, 或本地时间。

input ENUM_TIME_FUNC  inp_tf = TIME_FUNC_LOCAL;
CLoongClock c1;
int OnInit()
  {
   EventSetTimer(1); // 1 秒
   c1.SetTimeFunc(inp_tf);
   return(0);
  }
void OnDeinit(const int reason)
  {
   EventKillTimer();
  }
void OnTimer()
  {
   c1.Timer();
   ChartRedraw();
  }

Loong 时钟

Loong 时钟

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/78

